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الخميس، 27-04-2023 09:15 ص

فولودين: الهجوم الإرهابي على السيل الشمالي هو واحد من جرائم بايدن

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الوكيل الإخباري- وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي" وإبادة المدنيين في أوكرانيا وتدمير الاقتصاد الأوروبي بأنها جرائم للرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وفي تعليقه على تصريح بايدن بشأن نيته الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024، أشار فولودين إلى أن سبب هذا القرار يعود إلى رغبة الرئيس الأمريكي الحالي في تجنب المسؤولية عن جرائمه.


وكتب في صفحته على "تلغرام": "تضم القائمة غير الكاملة لجرائم بايدن تنظيم هجوم إرهابي على خطوط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2" وإنشاء مختبرات بيولوجية عسكرية في جميع أنحاء العالم وعمل عائلته الفاسد في أوكرانيا وتدمير الاقتصاد الأوروبي والإبادة الجماعية للمدنيين في أوكرانيا وروسيا وشن الحرب في أوكرانيا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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