كندا تقدم 25 مليون دولار لمساعدة المدنيين المتضررين بغزة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده ستقدم 25 مليون دولار لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المتضررين من الصراع الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

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وقال ترودو في بيان، إن التمويل سيذهب مباشرة إلى المنظمات ذات الخبرة التي ستساعد المدنيين الفلسطينيين الأكثر ضعفا على التعامل مع آثار الصراع الأخير، مضيفا "ان أعمال العنف الأخيرة في المنطقة مقلقة ولقد رأينا جميع الصور المزعجة للمدنيين النازحين وفقدان الأرواح والألم الذي لحق بالعائلات".



وأوضح أن المساعدات ستتوزع على 10 ملايين دولار للمساعدات الغذائية العاجلة والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، و10 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة البناء، مضيفا إن كندا ستخصص كذلك ما يصل إلى 5 ملايين دولار لمبادرات بناء السلام التي تعزز هدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

المصدر: بترا