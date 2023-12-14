الخميس 14-12-2023
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويحتجز أكثر من 70 شخصا داخله

الحرس الثوري الإيراني: لم يبق الكثير على انهيار إسرائيل والنصر قريب

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 6.5 % خلال 10 أشهر

نتنياهو: أريد من قواتنا أن تستمر بحرب غزة حتى آخر جندي

3 شهداء في قصف الاحتلال على خان يونس

سرايا القدس: استهداف دبابة صهيونية وجرافة من نوع "D9"

الخصاونة: من الضروري إدامة جودة الطرق في الأردن

من نقطة صفر .. القسام تخوض اشتباكات ضارية بحي الشيخ رضوان

المياه توضح حول موعد عودة الضخ من خط الديسي

الخارجية: إجلاء 92 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

عاجل

الخارجية: إجلاء 92 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

الخميس، 14-12-2023 12:13 م

لأول مرة في روسيا .. سحب الجنسية بسبب جريمة

55


الوكيل الإخباري- تم لأول مرة في روسيا اتخاذ قرار بسحب الجنسية الروسية بسبب ارتكاب الجرائم بعد دخول القانون الجديد بهذا الشأن حيز التنفيذ.

اضافة اعلان


أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن الخدمة الصحفية في إدارة الشؤون الداخلية التابعة لوزارة الداخلية الروسية.


وبحسب الإدارة تمت مصادرة جوازي سفر روسيين لشخصين يحملان الجنسية الروسية بتهمة تهريب المخدرات.


وأضافت الإدارة أيضا أنه تم خلال الإجراءات الأمنية التعرف على رجلين حصلا على الجنسية الروسية وفق قوانين اكتساب الجنسية.

 

وتبيّن أنهما ارتكبا جرائم تتعلق بتداول المخدرات. وقد تم مصادرة 19 عبوة تحتوي على المخدرات من نوع (ميفيدرون) لدى أحدهما، كما تم مصادرة عبوة تحتوي على مواد اصطناعية مماثلة لدى الآخر. وتمت محاكمة المتهمين، واتخذت بحقهما قرارات بسحب جنسيتهما الروسية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (2)

لوكاشينكو: الاستخبارات الغربية تعمل بقوة متزايدة في بيلاروس

2cafcbe0-9961-11ee-b9a7-c91b9dfa91e5

السويد قلقله من تأثير الانقسام في أوروبا على المساعدات الأمريكية لكييف

تنزيل (1)

كوريا الجنوبية: طائرات روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بنا

تنزيل

باشينيان: توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان أصبح واقعيا

القوات-الأوكرانية

تصريح صادم من ماسك عن القوات الأوكرانية: "لقد أجبروهم على ذلك"

294721

إيران: واشنطن ستواجه مشكلات إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر

أخبار متعلقة
657483484c59b765e57fb9e3

زاخاروفا: الظروف لم تنضج بعد للسلام في أوكرانيا

WhatsApp Image 2023-12-09 at 3.20.09 PM

الرئيس الروسي يشيد بالعزلة الاقتصادية لبلاده

127862_20fdcd7e8668e68542f2994b4625ad38

تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الروسية

تنزيل (3)

إطلاق نار في مدرسة بمدينة بريانسك الروسية

6570755e4c59b74bba10aa02

روسيا تختبر أسلحة سفينة حربية جديدة

1701621752617

موسكو: إجلاء 133 مواطنا روسيا من قطاع غزة