ليبيا.. القبض على ولي أمر طالبة ألقى قنبلة يدوية داخل فناء مدرسة

الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الأمنية الليبية القبض على ولي أمر طالبة بعد قيامه بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء مدرسة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات.

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وقالت مديرية أمن بنغازي إن ولي الأمر ألقي القبض عليه من قبل عناصر الأمن التابعين لمركز شرطة رأس إعبيدة عقب قيامه بإلقاء القنبلة داخل فناء مدرسة "الأمل الواعد" وتهديد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات بالمدرسة، مؤكدة إيداعه الحجز القانوني للمركز.



ولم توضح مديرية أمن بنغازي ما إذا كانت الواقعة قد نجمت عنها أضرار أم لا.

RT