الثلاثاء 18-04-2023
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الثلاثاء، 18-04-2023 09:47 م

ليبيا : تأكيد أممي على التزام جميع الأطراف بإجراء الانتخابات

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الوكيل الاخباري - أعلن المبعوث الدولي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، أن كل الأطراف الليبية أكدت التزامها بالتمهيد لإجراء الانتخابات،داعيا كل الأطراف لجعل ذلك واقعًا ملموسا.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، قال باثيلي في إحاطة له حول الأوضاع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن مفوضية الانتخابات أبدت استعداداتها الأولية لإجراء الانتخابات، مطالبا بتزويدها بكل المواد المطلوبة لإنجاز الاستحقاق، مشيراً إلى أنه تفاوض مع جميع الأطراف في ليبيا والكل أبدي استعداده للالتزام بالمعايير كافة التي تؤدي إلى إجراء الانتخابات.

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