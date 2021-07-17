السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

تقرير عمالي يظهر أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء المقيمين

85 % من صادرات قطاع الجلدية والمحيكات المحلية تذهب للولايات المتحدة

وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 1.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من 2021

حريق مستودع للألعاب النارية بالزرقاء

إجراء حكومي صارم خلال عطلة العيد بعد ارتفاع النسب الإيجابية لكورونا

الوضع الوبائي تحت المراقبة بعد الإجراءات التخفيفية

شركات سورية كبرى للعقبة للاستيراد عبر مينائها

وزير الداخلية يوعز بالافراج عن 389 ‪ ‏موقوفاً إدارياً

الأسد يؤدّي اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة في سوريا

السبت، 17-07-2021 11:35 ص

مصرع 8 أشخاص جراء انهيار منزل في الصين

60f292964c59b75013551911


الوكيل الإخباري- حسبما أفادت مصادر صينية، لقي 8 أشخاص مصرعهم بعد انهيار منزل تم بناؤه ذاتيا في وقت متأخر، يوم أمس الجمعة، في مقاطعة فوجيان بشرقي الصين.

اضافة اعلان

 

وقالت المصادر الصينية، "انهار جزء من منزل سكني كان قيد البناء في بلدة داهو في يونغآن، وهي مدينة على مستوى المحافظة تخضع لإدارة مدينة سانمينغ، بعد ظهر يوم أمس الجمعة، مما أدى إلى محاصرة 10 أشخاص".


وتم سحب المحاصرين في حوالي الساعة 8:30 مساء ونقلهم على الفور إلى مستشفى وفقا لما ذكرته حكومة بلدية يونغآن.


وأكدت المصادر في وقت لاحق وفاة 8 أشخاص والاثنان الآخران في حالة مستقرة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60c729404c59b75314508773

انفجار عبوة ناسفة بسيارة في سوريا

608315c742360411a6591f34

إخراج 40 عاملة منزلية من طائرة قطرية كانت في طريقها للسعودية

2021-07-15t161653z_1114697418_rc2oko9lqrin_rtrmadp_3_usa-wildfires-1200x630

اتساع نطاق حريق غابات بولاية أوريغون الأمريكية

1582833_0

الأسد يؤدّي اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة في سوريا

4461774_1621940162

إعلام لبناني: اندلاع حريق في باخرة ترسو بمرفأ بيروت - صورة

60f2951c4c59b73f8b00b7df

إجلاء المئات بسبب فيضان أحد السدود في ألمانيا

أخبار متعلقة
1034460340_0_406_3500_2299_1000x541_80_0_0_1f9a25ab77b67baa8e4c8b480db33e7d

تحذير صيني للولايات المتحدة بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في تايوان

skynews-china-flood-tunnel_5447961

الصين: 1100 رجل يكافحون لإنقاذ 14 عاملا محاصرين بنفق غمرته المياه

اصابة

الصين.. تسجيل إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

60eeb8b04c59b716515d0784

الأمن البريطاني يحث على التعامل مع خطر التجسس من روسيا والصين

605f38264236042c2d6106c5

الصين تحتج بشدة على العقوبات الأمريكية وتهدد بإجراءات جوابية

تنتشال

انتشال 14 جثة من موقع انهيار المبنى في فلوريدا الأمريكية