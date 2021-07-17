مصرع 8 أشخاص جراء انهيار منزل في الصين

الوكيل الإخباري- حسبما أفادت مصادر صينية، لقي 8 أشخاص مصرعهم بعد انهيار منزل تم بناؤه ذاتيا في وقت متأخر، يوم أمس الجمعة، في مقاطعة فوجيان بشرقي الصين.

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وقالت المصادر الصينية، "انهار جزء من منزل سكني كان قيد البناء في بلدة داهو في يونغآن، وهي مدينة على مستوى المحافظة تخضع لإدارة مدينة سانمينغ، بعد ظهر يوم أمس الجمعة، مما أدى إلى محاصرة 10 أشخاص".



وتم سحب المحاصرين في حوالي الساعة 8:30 مساء ونقلهم على الفور إلى مستشفى وفقا لما ذكرته حكومة بلدية يونغآن.



وأكدت المصادر في وقت لاحق وفاة 8 أشخاص والاثنان الآخران في حالة مستقرة.

المصدر: روسيا اليوم