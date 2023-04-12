الأربعاء 12-04-2023
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الأربعاء، 12-04-2023 02:59 ص

هجوم حاد على إسرائيل في مصر

اقصى 4


الوكيل الاخباري - أدان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.

وقال في كلمته في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء "اسمحوا لي قبل أن نشرع في نظر بنود جدولِ أعمال جلسة اليوم أن أتلو على مسامعكم عبارات تجيش معانيها بصدر كل مصري منذ فجر الأربعاء الماضي الخامس من أبريل عام 2023، يوم أن استيقظ الجميع على مشهد منْ المشاهدِ المستنكرةِ، وصورة من صور الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، فكان اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلكَ من اعتداءات سافرة على المصلين".

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