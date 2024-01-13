10 قتلى على الأقل في حادث انفجار منجم بالصين

الوكيل الإخباري - قتل عشرة أشخاص على الأقل وفقد ستة آخرون في حادث وقع في منجم للفحم في وسط الصين وفق ما ذكره التلفزيون العام اليوم (السبت).

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وأوضح تلفزيون «سي سي تي في» الصيني العام أن الحادث وقع الجمعة عند الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش في منجم يقع على مسافة أكثر من 700 كيلومتر من بكين في بينغدينغشان في إقليم خبي.



وتشير التحقيقات الأولية إلى حدوث انفجار كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).



وسجلت معايير السلامة في المناجم تحسنا واضحا في العقود الأخيرة، كما تحسنت التغطية الإعلامية لهذه الحوادث التي كان يتم تجاهل الكثير منها في الماضي.



لكن حوادث ما زالت تقع باستمرار بسبب الخطر المرتبط بهذا القطاع والتطبيق المتفاوت لتعليمات السلامة في بعض الأحيان. وأدى حادث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في منجم فحم آخر في هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين إلى مقتل 12 شخصا.



قبل ذلك، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم في سبتمبر (أيلول) الماضي في حريق في منجم للفحم في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي البلاد.



والعام الماضي، أدى انهيار منجم فحم مفتوح في فبراير (شباط) الماضي في منغوليا الداخلية (شمال) إلى مقتل 53 شخصا. ودفن عشرات الأشخاص والمركبات تحت الركام.

الشرق الأوسط