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انقلاب حافلة في المغرب يصيب حوالي 60 شخصا بجروح والحصيلة مؤقتة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 01-10-2024 03:22 م
الوكيل الإخباري- كشفت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، عن الحصيلة المؤقتة لانقلاب حافلة لنقل الركاب مساء الإثنين في مدينة فاس، مؤكدة أن العدد الحالي للإصابات حوالي 60 جريحا.اضافة اعلان


ووفق ما أفادت به مصادر إعلامية مغربية فإن الحادث المروع شهدته منطقة قريبة من المدينة العتيقة لفاس، عندما اصطدمت حافلة بسيارة أجرة قبل أن تهوي في منحدر.

وهبت السلطات من أمن وحماية مدنية إلى عين المكان مباشرة بعد إخطارها بالحادث، حيث عملت على إسعاف المصابين ونقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي “الغساني”.

وأبرزت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمنطقة فاس-مكناس، أن ثمانية مصابين من أصل 54 الذين تم نقلهم إلى المستشفى ما زالوا قيد العلاج في حين غادر الآخرون، كما أشارت إلى أن خمسة من بين الباقين في المؤسسة الصحية يعانون من كسور، وحالتهم لا تدعو إلى القلق.

وعن باقي المصابين، أكدت مصادر إعلامية، أنهم أصيبوا بجروح طفيفة، ويوجد بينهم طفل، وقد تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس.
 
gnews

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