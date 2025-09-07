بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية يحيى سريع إن العملية نُفذت بـ 8 طائرات مسيّرة.
وأضاف يحيى سريع أنهم استهدفوا النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا المحتلة.
وفي البيان، ذكر المتحدث العسكري أن طائرة مسيّرة استهدفت مطار رامون وقد أصابت المطار بشكل مباشر وتسببت في إيقاف حركة الملاحة فيه.
وصرّح بأنه تم ضرب هدفين عسكريين حساسين في النقب بثلاث طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى مسيّرة على هدف حيوي في عسقلان وأخرى على مطار اللد.
كما أفاد بأنهم قصفوا هدفًا حيويًا في منطقة أسدود بطائرتين مسيّرتين.
وأكد سريع أن العمليات حققت أهدافها بنجاح، وأن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية فشلت في رصد واكتشاف عدد منها.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"
-
ترامب: مستعد للمرحلة الثانية من العقوبات على روسيا
-
الجيش الإسرائيلي: رصدنا المسيرة اليمنية لكن لم نصنفها معادية
-
إصابتان بسقوط طائرة مسيّرة على مطار رامون
-
مسيرة يمنية تضرب قاعة المسافرين بمطار رامون الإسرائيلي
-
رصد 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه "إسرائيل"
-
هزة أرضية بقوة 4.9 تضرب تركيا
-
روسيا تطلق عددا قياسيا من المسيرات باتجاه أوكرانيا