الأحد 2025-09-07 09:36 م
 

بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل

بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل
بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل
 
الأحد، 07-09-2025 09:16 م
الوكيل الإخباري- أعلن الحوثيون في اليمن، في بيان مساء يوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل.اضافة اعلان


وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية يحيى سريع إن العملية نُفذت بـ 8 طائرات مسيّرة.

وأضاف يحيى سريع أنهم استهدفوا النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا المحتلة.

وفي البيان، ذكر المتحدث العسكري أن طائرة مسيّرة استهدفت مطار رامون وقد أصابت المطار بشكل مباشر وتسببت في إيقاف حركة الملاحة فيه.

وصرّح بأنه تم ضرب هدفين عسكريين حساسين في النقب بثلاث طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى مسيّرة على هدف حيوي في عسقلان وأخرى على مطار اللد.

كما أفاد بأنهم قصفوا هدفًا حيويًا في منطقة أسدود بطائرتين مسيّرتين.

وأكد سريع أن العمليات حققت أهدافها بنجاح، وأن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية فشلت في رصد واكتشاف عدد منها.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي في المدينة الرياضية

أخبار محلية آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي

ا

فلسطين الأونروا: البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة أصبح صراعا مريرا

ا

فلسطين دفاع مدني غزة: جيش الاحتلال دمر كليا أكثر من 50 بناية

سفن "أسطول الصمود العالمي" تتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس

عربي ودولي سفن "أسطول الصمود العالمي" تتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس

بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل

عربي ودولي بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل

ا

أخبار محلية وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية

مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"

عربي ودولي مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"

فيديو .. "باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير جدلاً واسعًا

منوعات فيديو .. "باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير جدلاً واسعًا



 
 





الأكثر مشاهدة