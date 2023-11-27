بلدية غزة: نواجه معضلة نقص الوقود ولا نستطيع نقل النفايات إلى مكبها

الوكيل الإخباري- أطلق رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، تحذيرًا حول معضلة نقص الوقود التي تواجهها المدينة، مشيرًا إلى عدم قدرتهم على نقل النفايات إلى مكبها الرئيسي. وأكد السراج أن لجنة الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، معلنًا أن توزيع إمدادات المياه على البيوت هو أولويتهم.

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وأشار إلى أزمة نقص الوقود التي تؤثر على أكثر من 700 ألف مواطن في المدينة، مؤكدًا أن الوعود اليومية التي يتلقونها لم يتم تحقيقها، مع توقف بئرين مائيين مهمين عن العمل بسبب عدم توفر الوقود.



وأشار إلى أن الاحتلال يشعل النيران في النفايات، ما يسبب انتشار الغازات والأبخرة السامة، مع تراكم مياه الأمطار وخشية من تسببها في كارثة نتيجة عدم قدرتهم على تشغيل مضخات تصريفها."



