الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

استشهاد نحو 0.5% من سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي

بلدية غزة: نواجه معضلة نقص الوقود ولا نستطيع نقل النفايات إلى مكبها

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

488 قضية في 110 أيام.. أحكام مشددة بقضايا إطلاق النار في المناسبات

الاحتلال يتحدث عن شرط تمديد الهدنة ويكشف عدد الأسرى المتبقين لدى حماس

مصر: الحرب على غزة لن تتوقف الا بطريقة واحدة

الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة: 176 مغادرا و413 قادما للقطاع عبر معبر رفح البري أمس

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة

الدفاع المدني في غزة: أعداد كبيرة من الجثامين بمحيط مستشفيي القدس والرنتيسي

عاجل

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

الإثنين، 27-11-2023 03:01 م

بلدية غزة: نواجه معضلة نقص الوقود ولا نستطيع نقل النفايات إلى مكبها

11173253018313532659721037521002


الوكيل الإخباري- أطلق رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، تحذيرًا حول معضلة نقص الوقود التي تواجهها المدينة، مشيرًا إلى عدم قدرتهم على نقل النفايات إلى مكبها الرئيسي. وأكد السراج أن لجنة الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، معلنًا أن توزيع إمدادات المياه على البيوت هو أولويتهم.

اضافة اعلان


وأشار إلى أزمة نقص الوقود التي تؤثر على أكثر من 700 ألف مواطن في المدينة، مؤكدًا أن الوعود اليومية التي يتلقونها لم يتم تحقيقها، مع توقف بئرين مائيين مهمين عن العمل بسبب عدم توفر الوقود.


وأشار إلى أن الاحتلال يشعل النيران في النفايات، ما يسبب انتشار الغازات والأبخرة السامة، مع تراكم مياه الأمطار وخشية من تسببها في كارثة نتيجة عدم قدرتهم على تشغيل مضخات تصريفها."

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023-10-17T111932Z_277162446_RC29U3AGX45C_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

استشهاد نحو 0.5% من سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي

تنزيل (9)

مستعمرون يقطعون ويسرقون 100 شجرة زيتون ويجرفون 6 دونمات في دير استيا

172010035-1698594778

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم بنايته المكونة من أربع شقق في جبل المكبر

photo_2023-11-27_14-45-26

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

resize

مستعمرون يحرقون خياما لفلسطينيين في الأغوار الشمالية الفلسطينية

2181992

الاحتلال يتحدث عن شرط تمديد الهدنة ويكشف عدد الأسرى المتبقين لدى حماس

أخبار متعلقة
Screenshot 2023-11-17 174425

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: إدخال حاويتي وقود يوميا إلى غزة بدءًا من مساء الغد

GettyImages-1763980045

وكيل وزارة الصحة في غزة: مرضانا يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا

95f85c091fcb64f1d2d88807656e5f979afaab7b

الاحتلال يرفض إدخال بعض الوقود للمستشفيات بغزة

202310240725142514

مستعمرون يهاجمون الفلسطينيين جنوب بيت لحم

اسطنوبل السبت.jpg-f43bca7f-b98f-4d07-b1be-72633b9c7ff7

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تنديدا بالعدوان وتضامنا مع غزة

20231027221515anapicp-aa_ar_pho_gen-20231028010929-32542866-.h-1-730x438

الصحة العالمية: العاملون في الصحة والمرضى بغزة يقضون الليل بالظلام والخوف