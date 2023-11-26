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مصلحة سجون الاحتلال: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

الأحد، 26-11-2023 02:17 م

حماس عن اقتحام الاحتلال لمخيم جنين : سيكون للمقاومة ردا يناسب حجم هذا الإجرام

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الوكيل الخباري- قال القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني أن "عدوان الاحتلال السافر الليلة الماضية على جنين ومخيمها إرهاب دولة لن يفلح في كسر شوكة المقاومة أو إخماد جذوتها، وهو امتداد لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة والتي ارتقى فيها آلاف الشهداء" .

واكمل حنيني  : "كل محاولات الاحتلال لإنهاء المقاومة بالضفة وغزة ستفشل، فشعبنا عاقد العزم على مواصلة طريق المقاومة بكل قوة وعنفوان، وأن إجرام الاحتلال لن يدفع شعبنا للتراجع عن هذا الطريق مهما بلغت التضحيات".

وقال:" إنّ جرائم الاحتلال في جنين ومخيمها والتخريب الكبير الذي أحدثته آلة الحرب هناك لن يمر مرور الكرام، وسيكون للمقاومة ردا يناسب حجم هذا الإجرام، مؤكدا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستكون وقودا لإشعال نار الثورة في وجه الاحتلال في كل المناطق"

وأشاد حنيني ببطولات المقاومة والتصدي النوعي للاحتلال وقواته وآلياته العسكرية، مؤكدا :"قدرة شعبنا ومقاومتنا على الاحتفاظ بوتيرة متصاعدة من العمل المقاوم والنفير واستهداف قوات الاحتلال وجموع مستوطنيه".

وحيا حنيني المطارد القسامي أسامة بني فضل، منفذ عملية حوارة في أغسطس الماضي والتي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين، والذي اعتقلته قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين الليلة، مؤكدا أن الاعتقال لا يوهن عزم الرجال ولا يضعف معنويات المقاومين.

وختم بالقول :" إن عدوان الاحتلال الذي يتصاعد في غزة والضفة وفي كل مناطق تواجد أبناء شعبنا سيعجل بزوال هذا الاحتلال واندحاره من أرضنا، وستتحقق لشعبنا آماله وحريته رغم أنف الاحتلال، ومهما طال الزمن".

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