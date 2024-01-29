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الإثنين، 29-01-2024 09:41 ص

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 116 مليون م3 بنسبة 40%

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الوكيل الإخباري - رصد
كشف أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة عن ارتفاع تخزين السدود إلى 116 مليون م3 بنسبة تخزين وصلت إلى 40% وفقاً لأحدث الأرقام التي تترافق مع المنخفض الجوي الحالي.

وقال الحيصة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن هناك 16 سدا رئيسيا لتخزين المياه في الأردن بسعة 364 مليون م3 وقادرة على تخزين 290 مليون م3، بالإضافة إلى وجود 422 موقع حصاد مائي مثل السدود الترابية والحفائر حيث بلغت نسبة تخزينها نحو 50% ويستخدمها سكان تلك المناطق لتلبية احتياجاتهم المائية لسقاية المزروعات وتربية المواشي.

وأضاف أن المنخفض الجوي الأخير زاد الكميات التي دخلت إلى السدود 11 مليون م3، حيث امتاز المنخفض باستمرارية الهطول مما عزز رطوبة التربة وكميات الشحن الجوفي.

وأشار الحيصة إلى أن الكميات المتوفرة في السدود تلبي احتياجات المزارعين في كافة أنحاء المملكة والشركات الصناعية في منطقة وادي الأردن، كما قلل المنخفض الأخير الكميات التي يحتاجها المزارعين بسبب الهطولات المستمرة.

وبيّن أن الوزارة وبالتعاون مع سلاح الهندسة تقوم بعمليات تنظيف لبعض السدود من الطمي والرسوبيات خلال فصل الصيف أو في أي وقت من خلال بوابات مخصصة لغايات التنظيف، موضحا أن كلفة إنشاء سدود جديدة قد تكون أقل كلفة من تنظيف بعض السدود.

وشدد على أن الوزارة تدرس إنشاء سدود تحت الأرض من أجل تغذية الأحواض الجوفية بالمياه للمحافظة عليها في ظل زيادة الاعتماد عليها بعد ارتفاع الطلب على المياه في المملكة بعد موجات اللجوء والارتفاع غير المنتظم للسكان.

ونصح المزارعين في منطقة غور الأردن باستثمار هذه الفترة في عمليات الري وعدم استهلاك كميات كبيرة من المياه، وذلك لأن الكميات التي يتم توفيرها في فصل الشتاء تنعكس على احتياجات المزارعين بفصل الصيف، كما دعا إلى عدم الاقتراب من قناة الملك عبدالله وخاصة في فصل الشتاء والابتعاد عن الأودية والأودية أسفل مواقع السدود لأن تلك المناطق تكون ذات انحدار عالي وقد تتشكل فيها سيول جارفة وذلك حفاظا على سلامتهم.

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