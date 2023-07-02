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الأحد، 02-07-2023 12:58 م

الرمثا يعلق مشاركته في بطولة الدرع

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الوكيل الإخباري -  اعلن نادي الرمثا في بيان مقتضب ، ليل السبت / الاحد ، ان ادارة النادي قررت تجميد النشاط الرياضي وتعليق المشاركة ببطولة الدرع حتى وضع حد لسوء التحكيم والظلم التحكيمي.

يأتي ذلك بعد انتصار الفيصلي على منافسه الرمثا (3-1)، في لقاء جمعها مساء السبت على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في الجولة الثامنة لدرع المئوية الأردني.

وكان فريق الرمثا قد انسحب لعدة دقائق خلال مباراة الفيصلي اعتراضا على قرارات حكم المباراة أحمد يعقوب.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق الفيصلي يوسف أبو جلبوش بالدقيقة 15 ورزق بني هاني من علامة الجزاء (53) وأمين الشناينة (59)، وأحرز للرمثا بشار ذيابات من علامة الجزاء (74).

وبعد هذا الفوز اقترب الفيصلي خطوة أكبر من الاحتفاظ باللقب، إذ رفع رصيده إلى 24 نقطة، ليوسع الفارق بينه ووصيفه الرمثا إلى 8 نقاط قبل نهاية المسابقة ب3 جولات.

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