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السبت، 21-01-2023 02:26 م

باريس سان جيرمان سيطلب 400 مليون يورو من ريال مدريد مقابل مبابي

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان حدد بالفعل السعر الذي سيطلبه من ريال مدريد مقابل الاستغناء عن مهاجمه الشاب كيليان مبابي الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة القريبة من ريال مدريد أن النادي الفرنسي حدد 400 مليون يورو ثمنًا بالفعل للحصول على خدمات نجمه الفرنسي.

وكان مبابي قريبًا جدًا من الانضمام إلى النادي الملكي في العام الماضي، لكنه تراجع عن قراره ليوقع عقدًا جديدًا مع أبطال الدوري الفرنسي. 

ولا شك أن هذه الملحمة بأكملها تركت لريال مدريد طعمًا مريرًا، حيث اعتقدوا أن التعاقد مع أحد أفضل المهاجمين في العالم كان مضمونا، لكن التغيير المتأخر في الاتجاهات أدى إلى تمزق العلاقات بين النادي واللاعب.

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ومنذ ذلك الحين، كانت هناك تقارير متضاربة حول موقف ريال مدريد من الانتقال المستقبلي لمبابي.

وفي المقابل لا يزال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يواصل التأكيد على أنه يحلم باللعب مع ريال مدريد وأن الخلاف الأخير بينه وبين باريس سان جيرمان ترك الباب مفتوحًا لرحيله.

ووفقًا لتقرير "ديفينسا سنترال"، فإن ريال مدريد حافظ على اتصال منفصل مع المهاجم الفرنسي ووكيل أعماله على الرغم مما حدث في الصيف الماضي، وقد كانت هناك بعض التحركات بعد كأس العالم 2022 في قطر.

ويُقال إن مبابي، الذي فاز بالحذاء الذهبي لهداف كأس العالم، يشعر بالإحباط من باريس سان جيرمان بسبب الوعود الفاشلة بتعزيز الفريق في الصيف بينما هو أيضًا غير سعيد باللعب كمهاجم حيث يرغب في اللعب في الجناح الأيسر.

وكل هذا مهد الطريق لتقارير عن رحيله المحتمل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن هذا الاحتمال لم يعد مطروحًا على الطاولة.

لكن مع حلول الصيف المقبل سيدخل مبابي العام الأخير من عقده حيث وقع عقدًا لمدة عامين فقط مع الفريق البارسي مع خيار مدته 12 شهرًا إضافيا لا يمكن تفعيلها إلا من اللاعب.


لذلك، قد يكون مبابي خيارًا متاحا أمام ريال مدريد الصيف المقبل، على الرغم من أن باريس سان جيرمان قد يطلب مبالغ باهظة في حدود 400 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب أو يمكنه اختيار المغادرة مجانًا عند انتهاء عقده في عام 2024.

وسيكون ريال مدريد خيارًا مطروحًا على الطاولة في حال تحقق سيناريو خروج مبابي من باريس سان جيرمان في السنوات المقبلة. 

 

ملاعب 

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