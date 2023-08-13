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الأحد، 13-08-2023 03:13 م

بايرن ميونخ يسقط بثلاثة أمام لايبزيغ في كأس السوبر الألماني

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الوكيل الإخباري - فقد بايرن ميونخ لقبه في كأس السوبر الألماني، بخسارته المفاجئة والقاسية أمام لايبزيغ بثلاثية دون رد، السبت، في ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

وتكفل الجناح الدولي الإسباني، داني أولمو، بتسجيل ثلاثية لايبزيغ،  في الدقائق 3، 44، و68.

وشهدت المباراة في بدايتها جلوس المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين على مقاعد البدلاء بعد ساعات معدودة على انضمامه للفريق البافاري في صفقة تاريخية بلغت 100 مليون يورو.

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وفي ظل صعوبة الوصول لشباك لايبزيغ، قرر مدرب البايرن توماس توخيل، الاستعانة بكين مع حلول الدقيقة 63، لكنه لم يترك أي بصمة على المباراة.
وبعد فقدانه لقبه الأول هذا الموسم، سيركز البايرن الآن على الحفاظ على لقبه في الدوري الألماني الذي تنطلق منافساته الأسبوع المقبل.

 

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