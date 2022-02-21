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الإثنين، 21-02-2022 01:32 م

تعرف على مسيرة نجم الوحدات الجديد

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي الوحدات عن التعاقد مع لاعب وسط الكاميروني كلارينس بيتانج لتمثيل الفريق في منافسات الموسم المقبل، وعلى رأسها دوري أبطال اسيا .اضافة اعلان




 

وحسب موقع " ويكبيديا " يبلغ كلارينس من العمر 29 عام وينشط بالدوري الكازخستاني، وسبق له تمثيل فريق أولمبياكوس اليوناني والعديد من الفرق الكبيرة، وشارك بمنافسات الدوري الأوروبي بالموسم الماضي، كما مثل منتخب الكاميرون .
 


ويستعد الوحدات لانطلاق بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث سيخوض مباراته الأولى يوم الجمعة المقبل أمام فريق معان .

 




 

 


 

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