تعرف على مسيرة نجم الوحدات الجديد

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي الوحدات عن التعاقد مع لاعب وسط الكاميروني كلارينس بيتانج لتمثيل الفريق في منافسات الموسم المقبل، وعلى رأسها دوري أبطال اسيا .اضافة اعلان
وحسب موقع " ويكبيديا " يبلغ كلارينس من العمر 29 عام وينشط بالدوري الكازخستاني، وسبق له تمثيل فريق أولمبياكوس اليوناني والعديد من الفرق الكبيرة، وشارك بمنافسات الدوري الأوروبي بالموسم الماضي، كما مثل منتخب الكاميرون .
ويستعد الوحدات لانطلاق بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث سيخوض مباراته الأولى يوم الجمعة المقبل أمام فريق معان .