تعرف على مسيرة نجم الوحدات الجديد

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأعلن نادي الوحدات عن التعاقد مع لاعب وسط الكاميروني كلارينس بيتانج لتمثيل الفريق في منافسات الموسم المقبل، وعلى رأسها دوري أبطال اسيا .وحسب موقع " ويكبيديا " يبلغ كلارينس من العمر 29 عام وينشط بالدوري الكازخستاني، وسبق له تمثيل فريق أولمبياكوس اليوناني والعديد من الفرق الكبيرة، وشارك بمنافسات الدوري الأوروبي بالموسم الماضي، كما مثل منتخب الكاميرون .ويستعد الوحدات لانطلاق بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث سيخوض مباراته الأولى يوم الجمعة المقبل أمام فريق معان .