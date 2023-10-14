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السبت، 14-10-2023 03:27 م

فينيسيوس: سيناريو بيلينجهام لن يتكرر مع أفضل لاعب بالعالم

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الوكيل الإخباري - أعرب فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن رغبته في اللعب يوما ما مع أحد نجوم كرة القدم الذي تردد اسمه كثيرا بالرحيل عن صفوف ناديه إلى الملكي.

وربطت تقارير صحفية اسم كيليان مبابي، نجم وهداف باريس سان جيرمان بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال الصيف الماضي، قبل أن يبقى في نادي العاصمة الفرنسية.

وقال فينيسيوس، خلال تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" عن جود بيلينجهام، لاعب الميرينجي: "لقد كنت أرسل له العديد من الرسائل لعدة أشهر، قلت له إن هذا هو أفضل فريق في العالم".

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وأضاف: "كنت أعلم أن الفرق الأخرى تريد ضمه، أصبح جوني (مسؤول التعاقدات في النادي) صديقا ويعلم أنه إذا كان بإمكاني تقديم القليل من المساعدة فسأفعل ذلك".

وزاد: "لقد فعلت نفس الشيء مع كامافينجا، كنت أرسل له رسائل، وجاء إلينا وفاز بدوري الأبطال، دعونا نأمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة لجود".

وعما إذا كان سيفعل الأمر نفسه مع مبابي، أجاب فينيسيوس: "لا، الأمر مختلف، كيليان له وضعه.. مع بيلينجهام كنت أعلم أنه يمكن أن ينتقل لنا هذا الصيف، ومن المثالي أن يحدث ذلك بهذه الطريقة".

 

وأتم: "الجميع هنا في الريال يريد اللعب مع كيليان، وأتمنى أن يحدث ذلك يوما ما، إنه أحد أفضل اللاعبين وربما الأفضل على الإطلاق اليوم، لديه مستوى خاص به".

 

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