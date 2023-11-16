محامي كهربا يثير الجدل بشأن موعد سداد غرامة اللاعب لنادي الزمالك

الوكيل الإخباري - أشرف عبد العزيز، أوَّلًا عن موعد انتهاء فترة إيقاف اللاعب محليًّا مع ناديه، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: "يتبقى له مباراة وتنتهي فترة إيقافه في الدوري المصري لأنه تم إيقافه 6 مباريات والنادي لعب 5 مواجهات حتى الآن".



كان المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، قرر فى وقت سابق تخفيف عقوبة "كهربا"، إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلًا من 12 مباراة.



وبعد العودة من الراحة والتوقف الدولى، سيكون أمام محمود كهربا مباراة الأهلى وسموحة، الأخيرة في فترة إيقافه، إذ من المقرر أن يشارك بشكل طبيعي في مواجهة مباراة الأهلي وزد المقررة إقامتها الأربعاء الـ6 من ديسمبر.



وعن الغرامة المستحقة على اللاعب لصالح نادي الزمالك، أشار: "عندما يأتي وقتها سندفع، سواء أكان الموعد قريبًا أم بعيدًا، وهناك استئناف للحكم وما زال أمامنا فترة وأتمنى أن يكون الدفع في أغسطس 2024، وقلت سابقًا نتقابل في أغسطس 2023 ولم يصدقني أحد، والآن انتظرونا العام المقبل".



وأردف: "لا أحد يضمن الظروف، ربما نظل عامًا أو اثنين أو ثلاثة أو 6 أشهر، هناك الكثير من الإجراءات واللوائح المتبقية، وإن شاء الله نشاهد كهربا معًا في كأس العالم للأندية ويحقق نتائج جيدة ثم نتحدث عن هذا الأمر".



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن في وقت سابق عن تغريم كهربا، مليونين و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.



وعن التقارير التي ربطت اسمه برفع دعاوي قضائية لبطلان انتخابات الزمالك، شدد: "فوجئت بوجود شائعات بأن مكتبي أقام طعون ضد انتخابات الزمالك، ووجدت صحفيين كُثرا بيكلموني عن هذه القصة، ولكن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأنا لست طرفًا في أي نزاع بين مرشحي النادي الأبيض الذي أكن لهم الاحترام والتقدير وهي أمور تخص النادي ومرشحيه والجمعية العمومية، ومكتبي ليس طرفًا في هذه الأمور لا من قريب ولا من بعيد".

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