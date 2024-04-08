أمطار غزيرة يصحبها الرعد وتساقط البرد الليلة

الوكيل الاخباري - يكون الطقس لطيف الحرارة اليوم الاثنين في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن كميات الغيوم ستتكاثر، وتهطل زخات غير منتظمة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة قد تكون في ساعات متأخرة من الليل غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط البرد.



ونوهت أنه من المتوقع أن تمتد الهطولات في ساعات الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وحذرت من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية ومن إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.







