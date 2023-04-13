الأرصاد: تساقط زخات كثيفة من البرد في بعض مناطق المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء نهار اليوم الخميس باردة وغائمة جزئياً الى غائمة مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة والمناطق الشرقية، تكون غزيرة احيانا في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة وكذلك أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد التي قد تكون كثيفة في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: تضعف فرص هطول الأمطار بشكل عام وتميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي وتخف سرعة الرياح وتتناقص كميات الغيوم وتسود أجواء باردة، مع تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الخميس:



- خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشمالية الشرقية.

- خطر الإنزلاق على الطرقات مع هطول الأمطار.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار