الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد: فرصة لسقوط زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية

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الخميس، 16-02-2023 06:08 ص

الأرصاد: فرصة لسقوط زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية

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الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة أحيانا، وهناك فرصة  لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد.

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ليلا:  الاجواء شديدة البرودة  في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة .


التحذيرات ليوم الخميس : 
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .


 




 

 


 

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