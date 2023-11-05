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الأحد، 05-11-2023 06:22 ص

الارصاد الجوية تحذر من السيول اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الاجواء اليوم الاحد معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة .

ووفق ادارة الارصاد الجوية مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، يحتمل ان تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحياناً .

وتحذر ادارة الارصاد الجوية اليوم الاحد من احتمال تشكل السيول في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة ،احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ،خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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