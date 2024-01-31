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الأربعاء، 31-01-2024 06:31 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، يوم الخميس.

كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري وزخات من الثلج.

وقالت الارصاد الجوية إن الاجواء يوم الخميس باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة يصحبها الرعد احيانا وتساقط حبات البرد، كما تشير التحليلات إلى هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ولفترات محدودة قد تشمل اجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، تكون احيانا ممزوجة بالمطر، مع فرصة لتراكم محدود فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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