انقلاب على الحالة الجوية وبدء تأثير المنخفض الجوي مساء اليوم

الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الارصاد الجوية ان تكون الأجواء اليوم الجمعة باردة في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة بإمتداد ضعيف لمنخفض جوي.

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وقالت في نشرتها اليومية ان درجات الحرارة ستنخفض وتزداد نسبة الرطوبة في الجو وتصبح الاجواء غائمة واكثر برودة، وتهطل الأمطار في شمال المملكة قد تكون لفترات محدودة غزيرة احيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال في ساعات متأخرة من الليل أن يمتد هطول المطر الى اجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



كما حذرت من احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية في ساعات الليل.

