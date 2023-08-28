الارصاد : زخات مطرية واجواء مائلة للبرودة ليلاً الثلاثاء

الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء ستبقى الثلاثاء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة لفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ليـــلاً: الأجواء مائلة قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول .

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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