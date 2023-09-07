تغيُّر ملموس على حالة الطقس بالاردن اعتباراً من الاحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت ادارة الارصاد الجوية ان تشهد المملكة إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ، يوم الاحد القادم ، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتكون الأجواء ليلاً لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



فيما توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية .

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