الجمعة 18-08-2023
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الجمعة، 18-08-2023 09:27 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لذا تكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .

 ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات: 
- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس  وقت الذروة  لفترة طويلة.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية .
 - عدم ترك الأطفال في داخل المركبات المغلقة.
- عدم ترك  المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
- عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

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