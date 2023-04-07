الجمعة 07-04-2023
الوكيل الاخباري

حماس: الاعتداء على الأقصى لن يمر دون رد

بدء فعاليات برنامج رمضانيات 2023 في السلط

309 ملايين دينار حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان العام الماضي

فيديو - مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بعملية إطلاق نار في الضفة

مركز الفلك الدولي يعلن عن موعد عيد الفطر فلكيا

الآلاف يؤدون صلاة فجر جمعة رمضان الثالثة بالأقصى

منظمة الصحة العالمية تحتفل بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين

قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان

موجة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدًا

وفيات الجمعة 7-4 -2023

الجمعة، 07-04-2023 10:16 ص

موجة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدًا

حر


الوكيل الاخباري- يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 3-4 ) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من  الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


أما يوم الأحد، فتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 8-9 ) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية.


وتتأثر المملكة يوم الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وتسقط زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة, تمتد تدريجياً لتشمل أغلب مناطق المملكة.


وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في المناطق الجنوبية خاصة مدينة العقبة يصحبها البرق والرعد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق عدة من المملكة  قبل هطول المطر.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 12، وفي مرتفعات الشراة 23 - 11، وفي مناطق البادية 31 - 16، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 22، وفي البحر الميت 34 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202331122933816827813

مواقع طقس : امطار رعدية غزيرة قادمة الى الاردن بهذا الموعد

420232215917642268234

تعرف على حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

عمان جميلة

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

420232215917642268234

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

3202327213233306560758

الارصاد : ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الجمعة

غبار

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للغبار في ساعات ما بعد ظهر اليوم

أخبار متعلقة
IMG_7832

كتلة باردة تؤثر على المملكة مساء اليوم وغدًا

ابراج السادس

درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية اليوم

3

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

ازمة

خلال الأيام الأولى من رمضان .. أمطار غزيرة تشهدها المملكة

ضباب 2

انحسار تأثير المنخفض الجوي السائد اليوم

مطر5

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قادم من أواسط أوروبا