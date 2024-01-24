فرصة مرتفعة لتساقط الثلوج في الاردن بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مواقع مختصة في اخبار الطقس انه وخلال الاسبوع المقبل , ترتفع المؤشرات لاحتمالية حدوث اندفاع قطبي جديد صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من يوم الاحد 28-1-2024 , وذلك بفعل حدوث عملية دوران للمنخفض السابق حول بحر قزوين مما يسمح بتسرب الرياح الباردة من شرق اوروبا صوب المنطقة على اثر تمركز مرتفع جوي بقيم قوية وسط اوروبا وغربها .



وتشير البيانات الى ان كمية الهواء ستكون هي الاكبر والأبرد منذ بداية هذا الموسم المطري , والتي تحمل خصائص قطبية ستجعل من الاجواء شديدة البرودة وبشكل ملحوظ ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء .

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وبناء على اخر المعطيات من نماذج الطقس , فان الفرصة مرتفعة لتعمق الرياح الباردة القطبية في مختلف الطبقات صوب الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان , وهذا من شأنه ان يزيد من احتمالية تساقط الثلوج فوق الجبال والتي سنحدد ارتفاعاتها لاحقاً في حال ثبات المعطيات الحالية , كما ان مؤشرات الهطول المتوقعة في هذا المنخفض القطبي مرتفعة بشكل كبير ايضاً , مما يزيد من احتمالية ان تغلق الكثير من المناطق معدلات الهطول المطري لهذا الموسم بشكل مبكر بمشيئة الله تعالى .