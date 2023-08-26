السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الوحدات يحسم الكلاسيكو بفوز على الفيصلي

أعلى درجات حرارة سجلت في الاردن الجمعة

الخصاونة يدعو الأردنيين لتفعيل الهويّة الرقمية

حضور جماهيري حاشد بختام فعاليات صيف الأردن بإربد

إجراء عمليتين نوعيتين في الاردن

هميسات: 2500 زوار تلفريك عجلون يومياً

قرار حكومي يشمل جميع الوزارات والمؤسسات

تدخل الدفاع المدني يحول دون وقوع كارثة بإربد

تفاصيل إنقاذ طفل بعمر سنتين كان محاصرا داخل شقة بعمان

الخصاونة يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

السبت، 26-08-2023 12:07 ص

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

8202323133127554209077


الوكيل الاخباري -  تبقى الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول  ومعتدلة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات: 

اضافة اعلان


- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .


- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.  

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023246222183253715

أعلى درجات حرارة سجلت في الاردن الجمعة

82023314324429894509

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

8202320155141694396778

الارصاد : تغير على حالة الطقس اعتباراً من الجمعة و الاسبوع القادم

حر33

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية في المملكة

82023913556535116154

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

8202322133433439000901

الارصاد : هكذا سيكون الطقس اعتباراً من الخميس

أخبار متعلقة
8202314154050582270214

مستجدات الموجة الحارة .. الارصاد تحذر من طقس الجمعة

درجة حراره

اخر تطورات الموجة الحارة جداً في المملكة

حر11

الأرصاد تكشف عن تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء

8202351429909013405

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

حررر

الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

7202329102926187005831

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات