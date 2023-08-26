تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات:

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- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .



- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.