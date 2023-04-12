منخفض جوي مرافق لكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بمنخفض جوي يمتد عبر طبقات الجو العليا مرافق لكتلة هوائية باردة ورطبة ، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية، الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة لفترات محدودة احياناً في الأجزاء الغربية من المملكة مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، كما ويصحب الهطولات الرعد وتساقط زخات من البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً مثيرة للغبار في البادية الشرقية وفق دائرة الارصاد الجوية.

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خليج العقبة:

الاجواء غائمة جزئيا إلى غائمة ، مع هطول زخات من المطر وتضعف فرصة الهطول تدريجيا خلال الليل، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر الإنزلاق على الطرقات مع هطول الأمطار.

- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب.