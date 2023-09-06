الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اعتبارا من اليوم

4 درجات مئوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية

وفيات الأربعاء 6/ 9/ 2023

أعراض ارتفاع الكوليسترول- 7 علامات تظهر في المعدة

تحذير لهذه الفئة من شرب الماء بكثرة

التعليم العالي تعلن عن موعد عقد امتحان المفاضلة - رابط

البنك المركزي يكشف عن تعليمات وأنظمة جديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

تغير على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من اليوم

الإعلان عن استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في الأردن

الأربعاء، 06-09-2023 06:15 ص

4 درجات مئوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية

حر33


الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (2-4) درجات مئوية ، لذا تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232961718263944988

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

9202319429924450100

تغير على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من اليوم

درجة حراره

المملكة تشهد ارتفاع على درجات الحرارة اليوم - تفاصيل

10202026205742514514734

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء- تحذيرات

09154818427811598054333350184673

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

حرارة 2

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

أخبار متعلقة
درجة حراره

المملكة تشهد ارتفاع على درجات الحرارة اليوم - تفاصيل

ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

١

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية في الاردن اليوم

82023314324429894509

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

درجة حراره

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

8202310155510119940772

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات