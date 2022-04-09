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السبت، 09-04-2022 03:10 ص

القهوة دواء للمصابين بهذا المرض العصبي المستعصي

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الوكيل الاخباري - أثبتت دراسة حديثة فعالية الكافيين في مواجهة اضطرابات حركية معروفة تحت مسمّى "خلل الحركة" والمرتبطة بجين ADCY5.

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وبينت الدراسة، التي نشرت في مجلة "موفمنت ديسوردر" المتخصصة في علم الأعصاب، أن تناول القهوة بانتظام، بما في ذلك لدى الأطفال، يقلل من عوارض مرض عصبي وراثي نادر، على ما أفادت دراسة حديثة.


وأثبتت قدرات الكافيين على علاج مرض عصبي نادر، وفقا لمعهد الدماغ الفرنسي.


وهدفت الدراسة إلى تأكيد بيانات أولية منفصلة تشير لفاعلية القهوة في مواجهة اضطرابات حركية معروفة تحت مسمّى "خلل الحركة" Dyskinesia والمرتبطة بجين ADCY5. (فرانس برس)

 

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