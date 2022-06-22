الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية اعتبارا من يوم غد

نمو الصادرات الأردنية للبرازيل 60% خلال 2022

لكل المقترضين .. تعرّف على نسب أسعار الفائدة في المملكة بعد رفعها 3 مرات

بايدن يحذر العالم من جائحة قادمة

نقابة الخدمات العامة: ظروف العاملات في السكرتاريا صعبة

547 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي

الأردن يعزي بضحايا الزلزال في أفغانستان

16 ألف طالب سجلوا على منصة الصف الأول

بريزات: لا نتحيز للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية

وفاة ثانية بحادث طريق البترول في إربد

الأربعاء، 22-06-2022 11:34 ص

جزيئات متناهية الصغر لعلاج الأورام السرطانية الصلبة

AAK_02d98image_story


الوكيل الإخباري - توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى أسلوب علمي جديد لعلاج الأورام السرطانية الصلبة بواسطة نوعية من الجزيئات متناهية الصغر. وترتبط الأورام الصلبة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والرأس والعنق والقولون.

وفي إطار الدراسة، استخدم الباحث شين مينج المتخصص في مجال السرطان بجامعة ويك فورست بولاية نورث كارولينا الأمريكية جزيئات متناهية الصغر لتوصيل جرعة من مادة يطلق عليها اسم "إيه.أر.إل 67156" داخل الخلايا السرطانية، من أجل تحفيز رد فعل مناعي ضد مرض السرطان، وقام باختبار هذه التقنية على أورام سرطانية في القولون والرأس والعنق لدى فئران.

واثبتت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "ترانسليشنال ميديسين" أن هذه التقنية الجديدة ساعدت في إطالة عمر المرضى. ومن المعروف أن العلاج المناعي أحدث ثورة في مجال علاج السرطان، ولكن نسبة المرضى الذين يستجيبون لهذه النوعية من العلاج لا تتجاوز 20%.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في مجال الطب عن الباحث مينج قوله إن "معظم الأورام الصلبة لديها بيئة مكروية فقيرة، وهو ما يجعل استجابتها ضعيفة حيال وسائل علاج السرطان التقليدية بما في ذلك العلاج المناعي".

وأضاف أن المركبات العلاجية مثل "إيه.أر.إل 67156" قد تجد صعوبة في اختراق الأورام الصلبة، وبالتالي إن تركيب الجزيئات متناهية الصغر الجديدة يمكن أن يتيح وصول المركب العلاجي إلى خلايا السرطان وتحسين فرص الشفاء.

ويقول مينج: "لقد وجدنا أن طب الجزيئات متناهية الصغر يساعد بشكل كبير في كبح جماح نمو الأورام ويرفع فعالية وسائل العلاج القائمة بالفعل"، مضيفاً أن نتائج هذه الدراسة تتطلب مزيداً من التقييم العلمي.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
78-195739-allergy-nuts-children-shock-2

كيف تعرف أنك مصاب بحساسية الفول السوداني؟

121-113144-face-heat-tips-avoid-summer_700x400

كيف تواجه حرارة الصيف؟ نصائح لتجنب أضرار الموجة الحارة

127-103243-fructose-intolerance-foods-avoid-2

أعراض عدم تحمل الفركتوز.. تجنب هذه الأغذية

png-transparent-salsa-latin-dance-dance-studio-ballroom-dance-dance-border-shoe-performing-arts-salsa

تعلم الرقصات اللاتينية قد يساعد في درء مشكلة صحية ترتبط بالتقدم في السن

ماكوبلاستي-الروبوتية-1

دراسة: الجراحة الروبوتية تقلل من مخاطر عمليات استبدال مفصل الورك

80-223537-aging-smoking-health_700x400

التدخين يطارد الشباب بالشيخوخة المبكرة

أخبار متعلقة
اهم-المكملات-الغذائية

مكملات الفيتامينات بلا فائدة وقائية

image

أداة الشعر تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية المسببة للسرطان