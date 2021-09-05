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الأحد، 05-09-2021 03:59 ص

خنفساء الغطس تعالج حب الشباب

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الوكيل الإخباري - اخترع فريق من العلماء الدوليين بقيادة جامعة مكجيل الكندية جهازاً ذكياً مستوحى من «خنفساء الغطس» للعناية الشخصية بالبشرة، يجمع ويراقب سوائل الجسم أثناء الالتصاق بسطح الجلد، مما يمهد الطريق لتشخيص وعلاج أكثر دقة لأمراض الجلد وحالات مثل حب الشباب.

وقال د. بو يونج بارك، من الجامعة ومؤلف الدراسة: «أجهزة التشخيص التقليدية غير الغازية المطورة للعناية بالبشرة لها العديد من القيود؛ حيث تميل هذه الأجهزة إلى أن تكون أقل دقة، ويصعب استخدامها، وتتطلب معدات باهظة الثمن لتحليل النتائج. ويمكن أن تتسبب المواد اللاصقة الكيميائية المستخدمة في العملية في تهيج الجلد أو تلفه في بعض الأحيان، مما يجعل من الصعب استخدامها بشكل متكرر أو لفترة طويلة».

وأضاف: استلهمت الجهاز من خنفساء الغطس، وهي حشرات مائية طورت شعيرات لاصقة خاصة، تساعدها على الالتصاق تحت الماء وتتميز الشعيرات الموجودة على الأرجل الأمامية للذكور، بهياكل وتجاويف فريدة تشبه كوب الشفط، مما يوفر تعلقاً قوياً ضد الأسطح المبللة وغير المنتظمة.

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