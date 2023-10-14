علامات مبكرة لسرطان الثدي- دليلك للوقاية

الوكيل الإخباري - السرطان عبارة عن أورام، منها الحميد وآخر خبيث، يصيب أجزاء من الجسم، ويصيب الجنسين الذكور والإناث، كما أن عدم علاجه مبكرًا يجعله ينتشر بشكل كبير.



وتزامنًا مع شهر أكتوبر الوردي، للتوعية بمرض سرطان الثدي، نستعرض في السياق التالي العلامات المبكرة للإصابة بسرطان الثدي.

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العلامات المبكرة لسرطان الثدي

- ظهور كتلة تحت الإبط.

- وجود تورم في الثدي.

- جفاف حلمة الثدي وحولها.

- انتفاخ في حلمة الثدي.

- ألم في الثدي.

- وجود كتل في الثدي.

- احمرار حلمة الثدي.

- خروج دم من حلمة الثدي.



علاج سرطان الثدي

- ممارسة الرياضة بشكل يومي.

- تجنب السمنة.

- عدم تعاطي المنشطات الهرمونية.

- تجنب تعاطي مثبطات الهرمونات.

- الابتعاد عن تعاطي حبوب منع الحمل.

- تحسين الحالة المزاجية وتجنب التوتر.

الكونسلتو

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