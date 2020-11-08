فوائد لا تتوقعها عند تناول الزبادي قبل النوم

الوكيل الإخباري _ يعد لبن الزبادي من الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تحتويه من فوائد لصحة الجسم خاصة قبل النوم ، تعرف على ابرز فوائد تناول الزبادي قبل النوم:

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- يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن.

- يعمل على حرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات.

- يساهم في تقليل الإصابة بسرطان القولون

- يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم

- مقاوم للالتهابات الطفيلية

- يحتوي على بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم

- يعد من الأطعمه سهلة الهضم

- يساعد في تخفيف الوزن

- يعمل على تهدئة الأعصاب ويؤدي إلى نوم مريح.



المصدر : الامارات نيوز

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