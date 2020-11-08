فوائد لا تتوقعها عند تناول الزبادي قبل النوم

الوكيل الإخباري _ يعد لبن الزبادي من الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تحتويه من فوائد لصحة الجسم خاصة قبل النوم ، تعرف على ابرز فوائد تناول الزبادي قبل النوم:
- يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن.
- يعمل على حرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات.
- يساهم في تقليل الإصابة بسرطان القولون
- يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم
- مقاوم للالتهابات الطفيلية
- يحتوي على بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم
- يعد من الأطعمه سهلة الهضم
- يساعد في تخفيف الوزن
- يعمل على تهدئة الأعصاب ويؤدي إلى نوم مريح.
المصدر : الامارات نيوز
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