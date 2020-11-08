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الأحد، 08-11-2020 01:18 م

فوائد لا تتوقعها عند تناول الزبادي قبل النوم

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الوكيل الإخباري _ يعد لبن الزبادي من الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تحتويه من فوائد لصحة الجسم خاصة قبل النوم ، تعرف على ابرز فوائد تناول الزبادي قبل النوم:

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- يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن.

- يعمل على حرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات.
- يساهم في تقليل الإصابة بسرطان القولون
- يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم
- مقاوم للالتهابات الطفيلية
- يحتوي على بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم
- يعد من الأطعمه سهلة الهضم
- يساعد في تخفيف الوزن
- يعمل على تهدئة الأعصاب ويؤدي إلى نوم مريح.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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