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الأربعاء، 05-04-2023 02:51 م

ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على المشروبات الغازية في رمضان؟

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الوكيل الإخباري- يفضل بعض الأشخاص تناول المشروبات الغازية على وجبة الإفطار في رمضان، إلا أن خبراء التغذية لا يوصون بتناولها على معدة فارغة بعد الصيام، لما تسببه من مشكلات صحية.

أضرار الإفطار على المشروبات الغازية

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1-التهاب المعدة
يتسبب تناول المشروبات الغنية بالصودا على الريق، في إبطاء عملية الهضم، ما يؤدي إلى انخفاض في تدفق الدم إلى المعدة وتآكل الغشاء المخاطي للمعدة؛ بالتالي الإصابة بالتهاب المعدة حيث تظهر أعراض مثل ألم وحرقة في الجزء العلوي من البطن.


2-عسر الهضم
تعد المشروبات الغازية مشروب حمضي، ما يعني أنها تفرز أحماضًا في المعدة، ما يتسبب في اضطراب توازن الأحماض والقلويات داخل المعدة وبطانات الجهاز الهضمي، يؤدي ذلك إلى ظهور مشكلات صحية مثل عسر الهضم الذي يتسبب في ظهور أعراض ألم في المعدة وشعور بالامتلاء وصعوبة استكمال تناول الأطعمة.


3-تسوس الأسنان
تحتوي الصودا على أحماض معينة، بما في ذلك حمض الفوسفوريك وحمض الكربونيك، التي يمكن أن تجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس، خاصًة إذا كانت مينا الأسنان ضعيفًا، فيجب تجنب تناول المشروبات الغازية، لأنها يمكن أن تسبب تسوس الأسنان وتدمير مينا الأسنان.


4-صعوبة النوم
يتسبب الكافيين في صعوبات في النوم، بمجرد دخوله إلى مجرى الدم، يتسبب في زيادة إفراز الجسم للأدرينالين مع زيادة ضغط الدم وفي نفس الوقت منع المواد الكيميائية في العقل التي تسمح لك بالشعور بالنعاس، حتى في الجرعات المعتدلة وجد الأطباء أن الكافيين يسبب الأرق والصداع والعصبية والقلق والتهيج واضطرابات النوم وسرعة ضربات القلب والتبول المفرط.


5-زيادة الوزن
تحتوي عبوة متوسطة الحجم من المشروبات الغازية على سعرات حرارية عالية وسكريات زائدة، ما يتسبب في زيادة الوزن مع مرور الوقت، حيث وجدت الدراسات أن هناك علاقة بين زيادة الوزن وتناول المشروبات الغازية.

 

الكونسلتو الطبي

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