الأحد 21-02-2021
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الأحد، 21-02-2021 02:52 م

هكذا تؤثر المشاعر السلبية على صحتك.. وهكذا تتخلّص منها

lwy_ldhty


الوكيل الاخباري - يمكن المشاعر السلبية أن تؤثر سلباً على الصحة وإن كان الكثير من الأشخاص لا يعلمون ذلك، ومنها الغضب والحزن والخوف.

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- الغضب:

يظهر بشكل كبير على منطقة الصدر والجزء الأسفل من الجسم واليدين. وهو يؤثر في صحة الكبد. ومن الممكن محاربته من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء والتدرّب النفسي على عدم الانفعال السريع.


- الحزن:

يمكن أن يُلحق الحزن المستمر الضرر بالرئتين، وهو ما يظهر من خلال الصوت الذي يصبح في بعض الحالات أجشّ أو خشناً. وفي هذه الحالة من المفيد استشارة الاختصاصي النفسي الذي قد يساعد على تخطي هذه المشكلة.

- الخوف:

يمكن أن يُلحق الضرر بعمل الكليتين. كما أنه يتزامن غالباً مع الشعور بالقلق الذي قد يتفاقم ويحتاج إلى علاج نفسي. ولهذا من المهم التخلص من المخاوف من طريق التفكير العقلاني أولاً ثم التعبير عن الذات وعدم كبت المشاعر والبحث عن مساعدة شخص يمكن الوثوق به. ومن الضروري أن نتذكر دائماً أن الخوف والقلق لا يشكّلان حلاً لأي مشكلة، وأن التفاؤل هو الدواء في هذه الحالة.

 

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