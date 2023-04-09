3 أشياء يجب أن تتوقف عن وضعها في قهوتك

الوكيل الاخباري - تعتبر القهوة المشروب السحري الذي لا يستغني عنه كثيرون خلال يومهم، لكن خلف الإضافات التي درج استخدامها لتحسين مذاقها تكمن الكثير من الأضرار التي يمكن تجنبها.

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فيما يلي مكونات يجب استبدالها بأخرى لتخفيف نسب المضار الصحية:



المبيضات

تعتبر المبيضات من أسوأ المكونات التي يمكن إضافتها للقهوة على الإطلاق، بسبب دخول الزيوت النباتية المهدرجة في تركيبتها.



والتي تحتوي على نسب عالية من السكر والسعرات الحرارية والدهون التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.



ويمكن استبدال تلك المبيضات بالحليب العادي قليل الدسم أو الخالي من الدسم أو حليب اللوز.



المحليات الصناعية

تبدو المحليات الصناعية جذابة لمن يراقب وزنه بانتظام، لكن الدراسات تربط استخدامها بمشاكل صحية خطيرة مثل ضعف التمثيل الغذائي للجلوكوز والسكري وفشل القلب وغير ذلك.



جرب استخدام مُحلي طبيعي خالٍ من السعرات الحرارية مثل مستخلص "ستيفيا".



السكر العادي

أجمعت الدراسات على مخاطر السكر المرتفعة وآثار استخدامها السيئة على الصحة.



يمكنك استبدال السكر بالقرفة للحصول على حلاوة طبيعية.

سكاي نيوز