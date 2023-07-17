أحمد سعد يرزق بمولودة جديدة -فيديو

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان أحمد سعد، قدوم مولودته الجديدة، التي أطلق عليها اسم مريم، وهي ابنته من زوجته علياء البسيوني، بعدما أنجب منها ابنتهما الأولى علياء.



ونشر أحمد سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يؤذن بأذان ابنته مريم، بعد لحظات من ولادتها، وعلق قائلا: الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد، اللهم نزه قلبها عن التعلق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمد صلى الله عليه وسلم.

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pic.twitter.com/BZbCVORKnR أحمد سعد يرزق بمولودة جديدة ويعلق :" الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد، اللهم نزِّه قلبها عن التعلق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبهم ويحبونك" #الوكيل_الاخباري July 17, 2023

القاهرة24