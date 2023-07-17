الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 01:17 م

أحمد سعد يرزق بمولودة جديدة -فيديو

99999999


الوكيل الإخباري- أعلن الفنان أحمد سعد، قدوم مولودته الجديدة، التي أطلق عليها اسم مريم، وهي ابنته من زوجته علياء البسيوني، بعدما أنجب منها ابنتهما الأولى علياء.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يؤذن بأذان ابنته مريم، بعد لحظات من ولادتها، وعلق قائلا: الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد، اللهم نزه قلبها عن التعلق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمد صلى الله عليه وسلم.

اضافة اعلان

 

 


 

القاهرة24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الممثلة-المصرية-ياسمين-عبدالعزيز-696x464

الفنانة ياسمين عبدالعزيز تتصدر الترند .. اليك السبب

2023717122810432HJ

فيلم"المهمة المستحيلة" يتصدر شباك تذاكر السينما الأمريكية

imgid475232

ايمن رضا يهنئ ابنته بنجاحها بالثانوية العامة ويشارك النتيجة -صورة

0e35b7f9-5e35-492f-b7cf-cd60c531114c

محمد رمضان يتعاون مع فنان عالمي بأغنية جديدة

elaosboa04728

هاني شاكر يعلّق على خلافات المطربين

_117546944_1b14d791-66fe-4895-9cc6-b29c53497280

نتفليكس تطلق 5 مسلسلات جديدة في 2023

أخبار متعلقة
267553_original

كشف تفاصيل التعاون الاول بين أحمد سعد وروبي

888888888

لأول مرة.. أحمد سعد وروبي في ديو معاً

Doc-P-453808-638243983192657817

بالفيديو- محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد على "اليوم الحلو ده"

20237415445805WI

مصر تلزم أحمد سعد الاعتذار لنساء تونس

Capture-2

ازمة انتقادات تواجه أحمد سعد بسبب حفله الأخير في تونس والفنان يرد

jassarsaad

وائل جسّار يحرج أحمد سعد بسبب أغنية "غريبة الناس"