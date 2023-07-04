مصر تلزم أحمد سعد الاعتذار لنساء تونس

الوكيل الإخباري- طالبت السلطات الفنية في مصر مساء أمس الاثنين أحمد سعد بالاعتذار للتونسيات، بعد كلامه الذي اعتبر مسيئاً لهن.



وانتشر فيديو لسعد يطلب بشكل مسيء من منظمة حفل غنائي الصمت.

وجاء في بيان لنقابة المهن الموسيقية في مصر، إلزام سعد بتصوير فيديو اعتذار للتونسيات بعد تلفظه تجاه إحداهن بعبارات مثل "اسكتي أنتِ" أو "اخرسي أنتِ".

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ومن جهة أخرى لامت النقابة منظمي الحفل في تونس، لأنها لم تبلغها مسبقاً بالعقود المبرمة مع المصريين، لتتمكن من متابعة وحل أي مشكلات تنشأ.



وقبلها بساعات، أصدر سعد بياناً توضيحياً أورد فيه أن المشكلة بدأت بعد الحفل، بعد تنكر منظمة الحفل للاتفاقات بينهما، لتشويه صورته أمام الإعلام، وإخلال منظمة الحفل بالاتفاق على تجنب إجراء حوارات مع وسائل الإعلام بعد الحفل "حرصاً على شعور الجمهور الذي يريد التصوير معي بعد الحفل ويراني أجري لقاءات ولا أستطيع التصوير معهم، ما يسبب ضيقاً لهم وأنا لا أحب أن أتسبب في ضيق لأحد من جمهوري".،

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