الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

إيطاليا تفرض رسوماً على دخول أبرز معالمها

266 ألف زائر للموقع الأثري في جرش منذ بداية العام الحالي

2.8 % نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023

3124 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

البنك المركزي يطرح أذونات خزينة نيابة عن الحكومة

إيران تدعو للتخلي عن الدولار

إيران.. مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب قطار شحن

الامن العام : القبض على مطلق نار عشوائي أودى بحياة طفل

الجامعة الهاشمية في المركز 429 عالميا بين الجامعات الفتية

الصين تؤجل زيارة بوريل

الثلاثاء، 04-07-2023 02:23 م

مصر تلزم أحمد سعد الاعتذار لنساء تونس

20237415445805WI


الوكيل الإخباري- طالبت السلطات الفنية في مصر مساء أمس الاثنين أحمد سعد بالاعتذار للتونسيات، بعد كلامه الذي اعتبر مسيئاً لهن.

وانتشر فيديو لسعد يطلب بشكل مسيء من منظمة حفل غنائي الصمت.
وجاء في بيان لنقابة المهن الموسيقية في مصر، إلزام سعد بتصوير فيديو اعتذار للتونسيات بعد تلفظه تجاه إحداهن بعبارات مثل "اسكتي أنتِ" أو "اخرسي أنتِ".

اضافة اعلان

 

ومن جهة أخرى لامت النقابة منظمي الحفل في تونس، لأنها لم تبلغها مسبقاً بالعقود المبرمة مع المصريين، لتتمكن من متابعة وحل أي مشكلات تنشأ.


وقبلها بساعات، أصدر سعد بياناً توضيحياً أورد فيه أن المشكلة بدأت بعد الحفل، بعد تنكر منظمة الحفل للاتفاقات بينهما، لتشويه صورته أمام الإعلام، وإخلال منظمة الحفل بالاتفاق على تجنب إجراء حوارات مع وسائل الإعلام بعد الحفل "حرصاً على شعور الجمهور الذي يريد التصوير معي بعد الحفل ويراني أجري لقاءات ولا أستطيع التصوير معهم، ما يسبب ضيقاً لهم وأنا لا أحب أن أتسبب في ضيق لأحد من جمهوري".، 

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

فيديو- محمد عبده يرد بسخرية على رغبة محمد رمضان بـ"ديو" غنائي يجمعهما

444

توم كروز يحتفل بيوم ميلاده الـ61

888

لأول مرة: كيفانش تاتليتوغ وزوجته يتشاركان إعلان دعائي بأجر ضخم

121787-2_271654_original

ياسمين عبد العزيز تشارك مقطع فيديو

2020-01-20T023437Z_2115189129_HP1EG1K075PE4_RTRMADP_3_AWARDS-SAG_1

براد بيت يبدو أصغر سناً في إعلان دعائي جديد -صورة

d41e2c09-313e-47a2-9be8-17878c486a22

شاهد: آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق قبل وفاته

أخبار متعلقة
10202213113056811573753

رقم قياسي لكريم عبد العزيز في السينما المصرية

Capture-2

ازمة انتقادات تواجه أحمد سعد بسبب حفله الأخير في تونس والفنان يرد

jassarsaad

وائل جسّار يحرج أحمد سعد بسبب أغنية "غريبة الناس"

62023917940710532571

الموت يفجع فنان مصري مشهور بوفاة شقيقته

11_673505_original

أحمد سعد يتمنى تقديم قصة حياة هذا النجم !

444587_0

أحمد سعد: بهاء سلطان أفضل مني ومخدش حقه فنيا