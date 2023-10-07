أحمد سعد يستعد لطرح 'بعتذرلك' وسط أنباء عن عودته لزوجته سرا

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان المصري أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة بعنوان "بعتذرلك"، في وقت تتردد فيه أنباء عن عودة علاقته مع زوجته مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني.

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الأغنية المرتقبة لـ"سعد"، كتبها الشاعر الغنائي محمد الشافعي، ولحنها الموسيقار إسلام رفعت، ووزعها يحيى مهدي، وستحمل توقيع أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، وفق ما أعلن صاحب أغنية "اليوم الحلو ده" عبر حسابه على "إنستغرام".



ونشر "سعد" مجموعة من الصور من كواليس تسجيل الأغنية في أستوديوهات مرواس في المملكة العربية السعودية.

وأعرب الشاعر الغنائي الشافعي، عن سعادته بالتعاون مع أحمد سعد، إذ علّق بالقول: "تشرفت بكتابة أغنية (بعتذرلك) وبالتعاون الثاني مع أخويا الحبيب أحمد سعد بعد عليك عيون".





ويطرح "سعد" هذه الأغنية بينما يتم تداول أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن عودته سرًا إلى زوجته علياء بسيوني، التي أعلنت انفصالهما، في أواخر شهر أغسطس الماضي.





فوشيا