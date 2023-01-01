الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 09:44 ص

أحمد سعد يكشف سبب بروز نجوميته في 2022

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان أحمد سعد سبب نجاح أغانيه وبروز نجوميته في عام 2022.

وقال أحمد سعد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "نجاحي  توفيق من عند الله أولا وأخيرا وهناك مقولة إن النجاح له ألف باب ولكن هناك عامل مشترك في كل الأبواب وهو باب الالتزام".

وأضاف: " لما قدرت شغلي وفني وذوق الجمهور ربنا كرمني وحققت نجاح كبير وكانت سنة 2022 غيرت حياتي بشكل عام على المستوى الشخصي والعملي وحصلي طفرة في فهم الناس وبختار أغاني بسيطة قريبة من الناس".

وتابع: "حياتي الأسرية والمنزل وبنتي هما سبب استقراري والطفرة في حياتي".

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