إلزام أحمد عز بدفع مبلغ ضخم لصالح طليقته الفنانة زينة

الوكيل الإخباري-قضت محكمة الأسرة المصرية بحكم جديد لصالح الفنانة زينة ونجليها ضد الفنان أحمد عز، خاص بمصروفات الدراسة لعام 2021 - 2022.

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وحكمت المحكمة بإلزام الفنان المصري بدفع مبلغ 20 ألفاً و552 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 600 ألف جنيه مصري مصروفات دراسية للتوأم زين الدين وعز الدين.





وكانت المحكمة قد رفضت من قبل الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتي طالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى برسوم دراسية قليلة.



كما ألزمت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس في شهر يونيو الماضي، الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه للتوأم.





كما أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكما لصالح "توأم زينة" بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفاً و350 جنيهاً مصرياً قيمة مصروفات الانتقال عبر حافلة المدرسة، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.



وكان معتز الدكر محامي الفنانة زينة كشف عن المبالغ الضخمة التي تقاضاها أحمد عز العام الماضي فقط من أعماله الفنية والإعلانية والتي قال إنها تبلغ 23 مليونا و157 ألفا و894 جنيهاً مصرياً، لافتاً إلى أنه إضافة لمشاركته في حملة إعلانية لصالح شركة محمول، فقد شارك عز في حملة إعلانية أخرى تقاضى منها 8 ملايين جنيه، إلى جانب فيلم "كيرة والجن" وتقاضى عنه 4 ملايين و22 ألفاً و 400 جنيه، بالإضافة إلى فيلم "العارف"، والذي تقاضى عنه مبلغ 3 ملايين و312 ألفاً و900 جنيه، إلى جانب عمل فني آخر تقاضى عنه 4 ملايين جنيه خلال العام الجاري.





زهرة الخليج

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