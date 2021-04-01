الفنانة نبيلة عبيد تتلقى لقاح كورونا.. صورة

الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة نبيلة عبيد من خلال مقطع فيديو لمجموعة من الصور، تلقيها الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح كورونا.



ونشرت نبيلة الفيديو المجمع للصور عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" والتي ظهرت فيها خلال وبعد تلقي التطعيم.



وعلقت على الفيديو بقولها: "فخوره ببلدي... مصر كبيرة منورة بناسها... بتحترم المواطن وبتقدر الفنان .... تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح الفاكسين في مركز المصل واللقاح بالعجوزة... وما أسعدني كثيراً هذا النظام الذي وجدته من الأطباء والأخوة الممرضين... بشاشة ولباقة في التعامل مع الجميع... ربنا يحمي الجميع ويسلم كل الناس في مصر والعالم.. مرة تانية بقول أنا فخوره ببلدي".



يذكر أن نبيلة عبيد شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان وشاركتها البطولة الفنانة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرون.







لها

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