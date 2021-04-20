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الثلاثاء، 20-04-2021 11:33 ص

الكشف عن سرّ مشهد أثار الجدل من مسلسل نسل الأغراب !

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الوكيل الاخباري - كشف المخرج محمد سامي بعضاً من كواليس مسلسل "نسل الأغراب، حيث أوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "كأس إنرجي للدراما"، أنه في البداية كتب المسلسل كقصة عن بطلين، وبعد تعاقده على تنفيذ مسلسل أحمد السقا في رمضان 2021، عرض الفكرة عليه.

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أضاف أن السقا رحب برؤيته لوجود بطلين للمسلسل، وبدأت بعدها مرحلة التشاور حتى تم الاستقرار على أمير كرارة.


أكد محمد سامي أن جملة "كتع كسح كسل" التي رددها أمير كرارة في أحد المشاهد، كانت مكتوبة في نص المسلسل ولم يرتجلها، مشيرًا إلى أنها إحدى لزماته التي يرددها في الحديث وقرر إضافتها للمسلسل، والمقصود بها في المشهد أن الغجر ظلوا مقيمين في الخيم وهو ما أغضب غفران الغريب الذي وصفهم بالمتخاذلين الكسالى.

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، محمد دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر وهدير عبد الناصر.

 

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