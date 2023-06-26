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الإثنين، 26-06-2023 09:22 ص

خلال اقل من 24 ساعة .. وفاة فنانين عراقيين بشكل مفاجئ -صور

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الوكيل الإخباري- توفي الفنان العراقي رضا طارش، الأحد، بعد معاناة مع المرض ليلحق بزميله فلاح إبراهيم الذي سبقه بساعات.

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ونعت نقابة الفنانين العراقيين طارش في بيان رسمي، وهو بيان النعي الثاني الذي تصدره النقابة خلال أقل من 24 ساعة.


والفنان رضا طارش من مواليد 1968، شارك في العشرات من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، ويعد أحد أبرز الفنانين الكوميديين في العراق وفقاً لوكالة " شفق نيوز " العراقية

 




وكان قد توفي الفنان والممثل العراقي فلاح إبراهيم، الأحد، عن عمر ناهز 61 عاما في تركيا.


وقال مقربون من أُسرة الفنان الراحل لوكالة " شفق نيوز" ، إن إبراهيم توفي في مدينة اسطنبول التركية بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأضافوا أن الفنان توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر مضاعفات تعرض لها بعد العملية.

 

من جهتها كانت قد نعت نقابة الفنانين العراقيين، في بيان، رحيل الفنان فلاح ابراهيم، والذي وافته المنية فجر هذا اليوم.

 

الفنان الراحل ممثل عراقي مواليد 15 سبتمبر العام 1962 بدأت مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد، انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا في العام 2000.





 




 

 


 

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