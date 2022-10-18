بعد أزمته الصحية... فيديو مفاجئ لبروس ويليس

الوكيل الإخباري - بعد تعرضه لازمة صحية تسببت بغيابه عن الأضواء لفترة طويلة، تحرص زوجة الممثل العالمي بروس ويليس على إطلاع المتابعين على نشاطاته بشكل دائم، ويبدو أن هذا الصيف كان مميزاً بالنسبة للعائلة.



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وظهر ويليس بفيديو خلال إستمتاعه بوقته مع العائلة كما وأظهر الفيديو إينتيه مابيل التي تبلغ 10 أعوام، وايفلين 8 أعوام.

الفيديو الذي جمع عدة لقطات ومقاطع فيديو لبروس وأطفاله، تمت مشاركته مع أغنية The Bones لمارين موريس.

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